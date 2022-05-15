Премьер Ливана заявил о нормальном ходе парламентских выборов

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что голосование на парламентских выборах в стране идёт в нормальном режиме.

«Голосование граждан проходит в нормальном режиме, до сих пор не поступило никаких сигналов об инцидентах. Явка в утренние часы хорошая, теперь важно обеспечить электроэнергией избирательные участки в ночное время суток, когда начнётся подсчёт голосов», — цитирует его ТАСС.

Премьер призвал ливанцев «остановить свой выбор на самых достойных кандидатах».

Ранее сообщалось, что голосование на парламентских выборах началось в Ливане, в 07:00 мск по всей стране открылись избирательные участки.