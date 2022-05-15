В Чили неизвестные ограбили дом министра обороны

Неизвестные грабители пробрались в дом министра обороны Чили Майи Фернандес Альенде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что грабители проникли в дом, когда там находились сын и супруг министра.

«В пятницу вечером дом министра обороны Майи Фернандес Альенде был ограблен. В момент происшествия глава ведомства не находилась в доме, но там были её супруг и сын», — говорится в заявлении.

Отмечается, что злоумышленники применили физическую силу в отношении сына министра и связали её супруга. У преступников было огнестрельное оружие.