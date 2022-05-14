В Китае усомнились в целесообразности членства США в Совбезе ООН из-за Украины
- AP
Автор статьи отметил, что разведка Соединённых Штатов лишь «подливает масло в огонь» и провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в материале.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении продолжать прилагать миротворческие усилия по Украине.