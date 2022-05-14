В Китае усомнились в целесообразности членства США в Совбезе ООН из-за Украины

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Информация о передаче Вашингтоном разведданных для Киева ставит вопрос о членстве США в Совбезе ООН в качестве постоянного члена, следует из материала «Жэньминь жибао».
В Китае усомнились в целесообразности членства США в Совбезе ООН из-за Украины
  • AP

Автор статьи отметил, что разведка Соединённых Штатов лишь «подливает масло в огонь» и провоцирует ухудшение ситуации на Украине.

«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в материале.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении продолжать прилагать миротворческие усилия по Украине.

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