Информация о передаче Вашингтоном разведданных для Киева ставит вопрос о членстве США в Совбезе ООН в качестве постоянного члена, следует из материала «Жэньминь жибао».

Автор статьи отметил, что разведка Соединённых Штатов лишь «подливает масло в огонь» и провоцирует ухудшение ситуации на Украине.

«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в материале.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении продолжать прилагать миротворческие усилия по Украине.