Пентагон сообщил о планах провести ротацию более 10 тысяч американских военных в Европе
- AP
«Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций», — приводит ТАСС его слова.
Кирби добавил, что ротация является полной заменой подразделений.
«Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже ближайшие месяцы этим летом», — отметил представитель Пентагона.
Ранее власти Греции приняли решение продлить на пять лет соглашение, дающее США возможность использовать военные базы на греческой территории.