Пентагон сообщил о планах провести ротацию более 10 тысяч американских военных в Европе

Соединённые штаты в ближайшие недели проведут ротацию 10,5 тыс. своих военных в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций», — приводит ТАСС его слова.

Кирби добавил, что ротация является полной заменой подразделений.

«Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже ближайшие месяцы этим летом», — отметил представитель Пентагона.

Ранее власти Греции приняли решение продлить на пять лет соглашение, дающее США возможность использовать военные базы на греческой территории.