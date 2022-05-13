Пентагон сообщил о планах провести ротацию более 10 тысяч американских военных в Европе

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Соединённые штаты в ближайшие недели проведут ротацию 10,5 тыс. своих военных в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Пентагон сообщил о планах провести ротацию более 10 тысяч американских военных в Европе
  • AP

«Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций», — приводит ТАСС его слова.

Кирби добавил, что ротация является полной заменой подразделений.

«Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже ближайшие месяцы этим летом», — отметил представитель Пентагона.

Ранее власти Греции приняли решение продлить на пять лет соглашение, дающее США возможность использовать военные базы на греческой территории.

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