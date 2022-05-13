Более 25 человек погибли в столице Индии в результате пожара

В Нью-Дели 25 человек погибли и более 40 пострадали в результате возгорания в коммерческом здании на западе города.

«К настоящему времени было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и были госпитализированы», — сообщили представители полиции порталу NDTV.

По данным правоохранительных органов, из здания были спасены около 70 человек, при этом число погибших и пострадавших может вырасти, поскольку пожарные не прошли ещё на один этаж.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 рабочих погибли в результате пожара на складе пластиковых отходов в индийском городе Хайдарабад.