Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграммы наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну... с соболезнованиями в связи с кончиной президента Объединённых Арабских Эмиратов, правителя эмирата Абу-Даби шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами.

Также добавляется, что президент России передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также народу ОАЭ.

13 мая после продолжительной болезни скончался второй президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян. Ему было 73 года.