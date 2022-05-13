Счета посольства Польши в России заморожены в порядке взаимности

Счета посольства Польши в России заблокировали в ответ на аналогичные действия польского правительства, сообщил в эфире «Россия 24» российской посол в Варшаве Сергей Андреев.

«Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, ранее польские власти заморозили до 2 сентября счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость.

Российский посол выразил надежду на то, что «благоразумия у польских так называемых партнёров всё-таки хватит» для того, «чтобы не доводить до крайностей».