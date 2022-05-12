В Шри-Ланке заявили о планах по временному отключению электричества в ближайшее двое суток

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Комиссия по коммунальным предприятиям Шри-Ланки опубликовала уведомление о планах по ограничению подачи электроэнергии на несколько часов 13 и 14 мая.
В Шри-Ланке заявили о планах по временному отключению электричества в ближайшее двое суток
  • AP
  • © Eranga Jayawardena

Об этом сообщает издание Adaderana.

Отмечается, что комиссия одобрила отключение электроэнергии на 3 часа 20 минут в течение следующих двух дней. 

Вместе с этим отмечается, что, если комендантский час будет снят, продолжительность отключения электроэнергии может увеличиться до пяти часов в зависимости от наличия топлива и избыточного спроса.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабае Раджапаксе прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране. Глава страны подписал соответствующее прошение.

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