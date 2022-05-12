В Шри-Ланке заявили о планах по временному отключению электричества в ближайшее двое суток
- AP
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Об этом сообщает издание Adaderana.
Отмечается, что комиссия одобрила отключение электроэнергии на 3 часа 20 минут в течение следующих двух дней.
Вместе с этим отмечается, что, если комендантский час будет снят, продолжительность отключения электроэнергии может увеличиться до пяти часов в зависимости от наличия топлива и избыточного спроса.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабае Раджапаксе прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране. Глава страны подписал соответствующее прошение.