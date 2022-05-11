В Госдепе заявили о необходимости поддержания дипломатических контактов США и России

Соединённые Штаты считают необходимым поддерживать дипломатические контакты с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Действительно, мы поддерживаем дипломатические контакты с Россией посредством нашего посольства в Москве», — приводит РИА Новости его слова.

Прайс добавил, что отношения Москвы и Вашингтона носят сложный характер.

«Вместе с тем мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми», — отметил он.

Ранее стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан встречался в МИД России с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.