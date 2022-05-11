В Госдепе заявили о необходимости поддержания дипломатических контактов США и России
- AP
«Действительно, мы поддерживаем дипломатические контакты с Россией посредством нашего посольства в Москве», — приводит РИА Новости его слова.
Прайс добавил, что отношения Москвы и Вашингтона носят сложный характер.
«Вместе с тем мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми», — отметил он.
Ранее стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан встречался в МИД России с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.