В Госдепе заявили о необходимости поддержания дипломатических контактов США и России

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Соединённые Штаты считают необходимым поддерживать дипломатические контакты с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе заявили о необходимости поддержания дипломатических контактов США и России
  • AP

«Действительно, мы поддерживаем дипломатические контакты с Россией посредством нашего посольства в Москве», — приводит РИА Новости его слова.

Прайс добавил, что отношения Москвы и Вашингтона носят сложный характер.

«Вместе с тем мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми», — отметил он.

Ранее стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан встречался в МИД России с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

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