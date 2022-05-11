Мурашко назвал появление новых штаммов коронавируса вопросом времени

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что появление новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 является вопросом времени.
Мурашко назвал появление новых штаммов коронавируса вопросом времени
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Он подчеркнул, что вирус коронавируса мутирует, и штаммы COVID-19 «дельта» и «омикрон» создают новые вызовы для борьбы с инфекцией.

«При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причём не только коронавируса, — это только дело времени», — приводит РИА Новости слова Мурашко в ходе XII встречи министров здравоохранения стран БРИКC.

Ранее глава российского Минздрава заявил о риске развития аутоиммунных заболеваний после перенесённой коронавирусной инфекции.

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