Лавров: Россия не хочет войны в Европе

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия не хочет войны в Европе.
Лавров: Россия не хочет войны в Европе
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«Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение», — сказал он по итогам переговоров с оманским коллегой.

Лавров добавил, что завершение российской спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир.

Он добавил, что одна из целей спецоперации на Украине — не позволить Западу создать там плацдарм, который будет представлять угрозы для России.

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