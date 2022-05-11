Лавров: Россия не хочет войны в Европе

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия не хочет войны в Европе.

«Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение», — сказал он по итогам переговоров с оманским коллегой.

Лавров добавил, что завершение российской спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир.

Он добавил, что одна из целей спецоперации на Украине — не позволить Западу создать там плацдарм, который будет представлять угрозы для России.