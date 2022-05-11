Япония разрешит въезд в страну небольшим тургруппам

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В Японии намерены ослабить антиковидные ограничения и разрешить въезд в страну туристическим группам с небольшим числом участников.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, лимит на въезд составит до 20 тыс. человек в день.

Послабления предполагается ввести в июне в случае благополучной эпидемиологической обстановки. В мае возможен приезд небольших тургрупп в рамках эксперимента.

В декабре 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о продлении на неопределённый срок въездных ограничений из-за риска распространения омикрон-штамма коронавируса.

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