Япония разрешит въезд в страну небольшим тургруппам
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, лимит на въезд составит до 20 тыс. человек в день.
Послабления предполагается ввести в июне в случае благополучной эпидемиологической обстановки. В мае возможен приезд небольших тургрупп в рамках эксперимента.
В декабре 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о продлении на неопределённый срок въездных ограничений из-за риска распространения омикрон-штамма коронавируса.