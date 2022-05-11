Первая женщина-президент Венгрии Каталина Новак приступила к исполнению обязанностей

Первая избранная на пост президента Венгрии женщина Каталина Новак приступила к исполнению обязанностей главы государства.

Занимавший ранее соответствующую должность Янош Адер передал Новак ключи от официальной резиденции президента страны.

«Сегодня утром я получила ключи от дворца Шандора от Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра. Благодарю Вас за вашу службу, господин Президент», — написала она в Twitter.

В марте парламент Венгрии избрал президентом страны министра по делам семьи, молодёжи и международных отношений Каталин Новак.

Её соперником был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.