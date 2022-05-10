Маск пообещал отменить решение о блокировке Трампа в Twitter
- AP
По его словам, постоянные блокировки в Twitter должны быть очень редкими и вводиться лишь в отношении аккаунтов ботов, мошенников или спамеров.
«Я думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа», — сказал Маск, отметив, что считает это ошибкой.
Также он заявил о намерении изменить правила о постоянных блокировках в случае, если сделка о приобретении им Twitter будет закрыта.
25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.