Маск пообещал отменить решение о блокировке Трампа в Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск, который решил приобрести Twitter, пообещал отменить решение о блокировке доступа экс-президента США Дональда Трампа к этой соцсети. Об этом сообщил CNBC.
Маск пообещал отменить решение о блокировке Трампа в Twitter
  • AP

По его словам, постоянные блокировки в Twitter должны быть очень редкими и вводиться лишь в отношении аккаунтов ботов, мошенников или спамеров. 

«Я думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа», — сказал Маск, отметив, что считает это ошибкой.

Также он заявил о намерении изменить правила о постоянных блокировках в случае, если сделка о приобретении им Twitter будет закрыта.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

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