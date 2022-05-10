Посольство Германии в Киеве возобновит работу с минимальным присутствием дипломатов
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу с минимальным присутствием дипломатов, сообщила глава германского МИД Анналена Бербок.
- AP
«Работа посольства возобновляется при минимальном присутствии», — сказала министр, слова которой приводит dpa.
Как напоминает ТАСС, посольство было закрыто в середине февраля.
10 мая Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.
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