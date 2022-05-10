Посольство Германии в Киеве возобновит работу с минимальным присутствием дипломатов

Посольство Германии в Киеве возобновляет работу с минимальным присутствием дипломатов, сообщила глава германского МИД Анналена Бербок.

«Работа посольства возобновляется при минимальном присутствии», — сказала министр, слова которой приводит dpa.

Как напоминает ТАСС, посольство было закрыто в середине февраля.

10 мая Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.