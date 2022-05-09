Макрон рассказал о необходимости договариваться после стабилизации ситуации на Украине
- AP
Об этом он сказал на пресс-конференции после завершившейся в Европарламенте конференции о будущем Европы.
«Завтра нам нужно будет строить мир, и это должно происходить за столом переговоров с участием Украины и России», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что «предстоящие недели и месяцы будут сложными, и от Европы потребуются необходимые усилия и единство».
Ранее Макрон призвал не допустить эскалации на Украине.