Макрон рассказал о необходимости договариваться после стабилизации ситуации на Украине

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после стабилизации ситуации на Украине необходимо договориться о мире за столом переговоров с участием российской и украинской сторон.
Макрон рассказал о необходимости договариваться после стабилизации ситуации на Украине
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершившейся в Европарламенте конференции о будущем Европы.

«Завтра нам нужно будет строить мир, и это должно происходить за столом переговоров с участием Украины и России», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «предстоящие недели и месяцы будут сложными, и от Европы потребуются необходимые усилия и единство».

Ранее Макрон призвал не допустить эскалации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить