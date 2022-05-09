Макрон рассказал о необходимости договариваться после стабилизации ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после стабилизации ситуации на Украине необходимо договориться о мире за столом переговоров с участием российской и украинской сторон.

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершившейся в Европарламенте конференции о будущем Европы.

«Завтра нам нужно будет строить мир, и это должно происходить за столом переговоров с участием Украины и России», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «предстоящие недели и месяцы будут сложными, и от Европы потребуются необходимые усилия и единство».

Ранее Макрон призвал не допустить эскалации на Украине.