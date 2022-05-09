AP: ИГ взяло ответственность за гибель 11 египетских военных на Синайском полуострове
«Отделение Исламского государства* в Египте взяло на себя ответственность за нападение на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, в результате которого погибли по меньшей мере 11 военных», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее стало известно, что в результате атаки террористов на Синайском полуострове погибли офицер и десять солдат египетской армии.
В результате происшествия пять террористов получили ранения.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.