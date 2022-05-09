AP: ИГ взяло ответственность за гибель 11 египетских военных на Синайском полуострове

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на Синайском полуострове, в результате которой погибли офицер и десять солдат египетской армии. Об этом сообщает Associated Press.

«Отделение Исламского государства* в Египте взяло на себя ответственность за нападение на водонасосную станцию к востоку от Суэцкого канала, в результате которого погибли по меньшей мере 11 военных», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что в результате атаки террористов на Синайском полуострове погибли офицер и десять солдат египетской армии.

В результате происшествия пять террористов получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.