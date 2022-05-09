Экономист Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США

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Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США.

В беседе с агентством «Прайм» она заявила, что рекордные показатели инфляции и рост цен являются признаками «сдувания американского «пузыря».

Гончарова также отметила, что экономическая ситуация в США может «подорвать» авторитет доллара в качестве мировой резервной валюты и снизить его долю в международных расчётах.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Nation News высказался о динамике курсов валют.

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