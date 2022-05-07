Постпред США снова заявила о невозможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью PBS заявила, что в настоящее время не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Она сообщила, что ей известно о запросе украинской стороны с просьбой пересмотреть российский статус постоянного члена Совбеза ООН.

«Но Россия является постоянным членом (Совбеза ООН. — RT), я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится», — сказала Томас-Гринфилд.

По её словам, США продолжат «попытки изолировать» Россию.

В апреле Томас-Гринфилд уже заявляла о невозможности исключения России из СБ ООН.