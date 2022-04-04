«Не было никаких заявлений о злодеяниях»: Небензя — о ситуации в Буче после ухода российских военных

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RT
Постоянный представитель РФ при Организации объединённых наций Василий Небензя провёл пресс-конференцию в Нью-Йорке. После выдвинутых против Москвы обвинений в причастности к убийству мирных жителей города Буча российская сторона дважды запрашивала проведение срочного заседания Совбеза ООН. Однако, как сообщили в МИД, председательствующая в этом месяце Великобритания оба раза отказала. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Василия Небензи.

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