«Украинская сторона придумывает предлоги»: Лавров — о продолжении переговоров Москвы и Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о глобальной и региональной безопасности, в том числе в связи с событиями на Украине. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.