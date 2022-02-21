«Первостепенное значение имеет оказание международной помощи»: Лавров о гуманитарной ситуации в Сирии

В Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Фейсала Микдада. Главы внешнеполитических ведомств обсудили расширение двусторонних связей, проблему беженцев и политическое урегулирование в САР. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.