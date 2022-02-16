«Зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления сотрудничества»: Путин — о встрече с президентом Бразилии в Москве
Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару провели переговоры в Москве. Лидеры обсудили вопросы укрепления двустороннего стратегического партнёрства, развития сотрудничества в торгово-экономической и других областях, а также обменялись мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.
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