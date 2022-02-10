«Вправе рассчитывать на поддержку России»: Путин — о выбранных руководством Казахстана направлениях развития страны

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги прошедших в Москве переговоров. Лидеры обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества и актуальные международные проблемы. RT вёл прямую трансляцию.