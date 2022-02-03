«Стала первой страной в западном полушарии»: Путин о регистрации «Спутник V» в Аргентине

Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес подвели итоги прошедших в Москве переговоров. Лидеры обсудили состояние и перспективы российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. RT вёл прямую трансляцию.