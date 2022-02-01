«Принципиальные озабоченности были проигнорированы»: Путин — об ответе Вашингтона по гарантиям безопасности

Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. RT вёл прямую трансляцию.