«Всем, кто не является мейнстримом, угрожают дубинками»: эксперты — о давлении на RT DE в Германии

Немецкие власти делают всё возможное, чтобы помешать вещанию RT DE, считают эксперты. Немецкий публицист Альбрехт Мюллер в беседе с RT отметил, что зрителям в Германии стоит предоставить собственное право выбрать интересующий их телеканал. Журналист и блогер Томас Рёпер, в свою очередь, высказал мнение, что решение о противодействии RT DE в Германии имеет политическую подоплёку.

Телезрители в Германии вправе сами выбрать, какой телеканал смотреть, говорят эксперты, комментируя ситуацию с давлением на RT DE в ФРГ. Такую точку зрения, в частности, высказал Альбрехт Мюллер — публицист, немецкий политик, редактор журнала NachDenkSeiten.

Он напомнил, что в ФРГ вещают частные телеканалы, которые принадлежат разным компаниям.

«Например, медиаконцерну Bertelsmann или RTL. Им же разрешено вещать в Германии. Тогда почему иностранное государство не может вещать? Люди сами могут составить своё мнение», — сказал Мюллер в беседе с RT DE.

По его словам, СМИ в случае необходимости способны сформировать у зрителя определённые настроения против России. В частности, Мюллер выразил мнение, что медиа уже меняли восприятие о России с 1990-х и 2000-х по настоящее время.

«Или давайте вспомним последние 15 лет. За этот период мнение о России было перевёрнуто, и произошло это, так сказать, по заказу. Это не имеет никакого отношения к демократии и свободному формированию мнения», — заключил собеседник RT DE.

Мюллер подчеркнул, что некоторым силам в ФРГ невыгодно обсуждать проблемы страны, в частности состояние СМИ.

«Они не являются демократическими СМИ и не учитывают интересы простых людей. Они — средства массовой информации в интересах больших людей и находятся в их руках», — заключил Мюллер.

Журналист и блогер Томас Рёпер, в свою очередь, высказал мнение, что немецкие власти делают всё возможное, чтобы помешать эфиру RT DE. По его словам, речь идёт о политике, а в политике всегда есть возможность «что-то изменить».

Также на russian.rt.com «Противоречит многочисленным конвенциям»: Лавров о давлении на RT DE в Германии

«Ничего не изменится, пока правительство Германии не изменит свой курс. А оно лишь говорит, что не имеет никакого отношения ко всему этому», — сказал Рёпер.

Кроме того, по словам журналиста, «всем, кто не является мейнстримом, в Германии в настоящее время угрожают дубинками».

Он отметил, что телеканал RT объективно освещает события в Германии.

«Именно поэтому он нежелателен. Ведь объективное освещение событий включает и критику правительства по тем вопросам, по которым правительство не хочет её слышать и которые не освещают основные СМИ», — заключил собеседник RT.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны»

Круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE был запущен 16 декабря. Почти сразу после старта вещания глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид оспорил его законность, тогда как медиарегулятор MABB потребовал от RT пояснений, почему немецкоязычный канал вещает на аудиторию Германии без «правильной» лицензии.

При этом MABB проигнорировал тот факт, что вещание RT DE осуществляется из Москвы компанией АНО «ТВ-Новости», где принимаются редакционные решения, находятся аппаратные и эфирная студия.

Также по теме «Информационная сегрегация»: как медиарегулятор ФРГ вынудил прекратить вещание канала RT DE на Европу Немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В менее чем через неделю с начала...

22 декабря MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять RT DE со спутникового вещания в Европе.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — подчеркнули в пресс-службе RT.

Во второй половине января из сообщений СМИ стало известно, что MABB передал информацию по RT DE в ZAK (комиссию по лицензированию, состоящую из представителей немецких региональных регуляторов). Как говорится на сайте структуры, она принимает решения по заявкам на получение лицензий частных теле- и радиовещательных компаний, которые хотят вести вещание на территории Германии. По данным СМИ, заседание ZAK по этому вопросу запланировано на начало февраля.

«Все предыдущие годы об RT DE что только не говорили. Неизменным оставалось одно: это злобные московские пропагандисты, материалы для которых надиктовывает Маргарите Симоньян лично Путин по засекреченной телефонной линии, а за неудачи отчитывают «московские начальники». Но вот беда: прямо сейчас немецкому регулятору, чтобы официально блокировать вещание, выгоднее доказать, что RT DE — сугубо немецкое СМИ, располагающееся в Берлине. Ведь российскому каналу в принципе нет нужды лицензироваться в Германии», — написала в своём Telegram-канале руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова.

Своё мнение по вопросу вещания RT DE высказывал сербский режиссёр Эмир Кустурица. Он считает, что претензии MABB могут быть частью более широкого противостояния российскому влиянию.

«В данный момент, когда технологии окружают нас со всех сторон и когда границ нет, один из телеканалов... похоже, не пришёлся Германии по душе. Я просто боюсь, что это не самостоятельное решение Германии. Мне кажется, что это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад. Внимание здесь уделяется тому, что они называют российским злонамеренным влиянием на мир», — сказал он в эфире RT.

«Нет никакого оправдания»: Эмир Кустурица о снятии с эфира RT DE

Ситуация с вещанием RT DE в Германии также стала одной из тем встречи министров иностранных дел РФ и ФРГ, состоявшейся 18 января в Москве.

Отвечая на вопрос журналиста RT DE, Анналена Бербок заявила, что Берлин не вмешивается в процесс вещания телеканала, отметив, что он «работает в Германии» и «транслируется по интернету». По её словам, вмешательство немецкого правительства в работу СМИ противоречило бы Конституции страны.

В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду, что Берлин предпримет конкретные действия по улучшению условий работы российских журналистов в ФРГ. Он пояснил, что попытки ограничить вещание RT DE противоречат не только Европейской конвенции о трансграничном телевидении, но и многочисленным конвенциям ЮНЕСКО, Совета Европы, договорённостям в ОБСЕ.