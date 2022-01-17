«Неизменно ценим взвешенную позицию»: Лавров — о вкладе Хорватии в процесс взаимодействия России и ЕС

В понедельник, 17 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, в том числе ситуацию на Балканах и безопасность в Европе. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.