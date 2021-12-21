«Официально заявляют, что договорённости устарели»: Лавров — о позиции Киева по соблюдению Минских соглашений

В Сочи состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обсудили актуальные региональные и международные темы. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.