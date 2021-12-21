«Официально заявляют, что договорённости устарели»: Лавров — о позиции Киева по соблюдению Минских соглашений

Короткая ссылка
RT
В Сочи состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обсудили актуальные региональные и международные темы. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить