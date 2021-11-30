«Не имеем права исключать, что киевский режим сорвётся на военную авантюру»: Лавров о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бразильский коллега Карлос Алберто Франко Франса провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия, а также широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.