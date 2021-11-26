Лавров принял участие в заседании глав МИД России, Индии и Китая

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в XVIII заседании глав МИД России, Индии и Китая. Дипломаты обсудили вопросы укрепления многосторонних основ современного мироустройства, в том числе в контексте взаимодействия трёх стран в рамках международных и региональных организаций, прежде всего ООН, G20, ШОС и БРИКС. RT вёл прямую трансляцию начала видеоконференции.