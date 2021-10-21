«К такой работе наши коллеги из ЕС не готовы»: Лавров — о нацеленности Москвы на возобновление диалога с Брюсселем

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RT
В Москве состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Кипра Никоса Христодулидиса. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили совместные усилия по борьбе с распространением COVID-19, а также перспективы наращивания культурно-гуманитарных связей. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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