«К такой работе наши коллеги из ЕС не готовы»: Лавров — о нацеленности Москвы на возобновление диалога с Брюсселем

В Москве состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Кипра Никоса Христодулидиса. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили совместные усилия по борьбе с распространением COVID-19, а также перспективы наращивания культурно-гуманитарных связей. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.