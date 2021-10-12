Пресс-подход Лаврова по итогам визита в Нур-Султан

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RT
Завершился визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нур-Султан. Глава внешнеполитического ведомства принял участие во встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также он встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и спецпредставителем президента Казахстана по международным делам Ержаном Казыхановым. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода.

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