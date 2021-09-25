«Отсутствие дипломатического профессионализма»: Лавров — о реакции Турции на голосование в Крыму

Глава российского МИД Сергей Лавров подводит итоги своей работы на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях представительного форума министр провёл встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, президентами и главами МИД ряда стран, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Также Лавров принял участие в заседании пятёрки постоянных членов Совбеза ООН. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.