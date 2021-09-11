«Продемонстрировали обоюдную заинтересованность к углублению взаимодействия»: Лавров — о переговорах с главой МИД Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции.