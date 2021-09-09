«Мы ничего не нарушали»: трое российских моряков второй год находятся в Стамбуле под подпиской о невыезде

Турецкий суд не отпускает домой трёх российских моряков. С января 2020 года они находятся в Стамбуле под подпиской о невыезде из-за аварии с турецким рыболовным судном, в результате которой погибли три человека. За это время была проведена независимая экспертиза, которая показала, что российский танкер был в полной исправности, а сами моряки ничего не нарушали. RT удалось поговорить с одним из членов экипажа и выяснить детали этой истории.

10 января 2020 года в проливе Босфор у берегов Турции произошло столкновение двух судов — российского танкера «Глард-2» и турецкого рыболовного судна. «Глард-2» перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. Танкер принадлежит ООО «Самаратрансшиппинг», компания осуществляет речные и морские перевозки наливных грузов с 2013 года.

Турецкая лодка находилась в зоне запрета о нахождении таких судов в этом районе, нарушая все международные морские правила, заявляли в компании-владельце «Глард-2». Рыболовное судно шло без опознавательных знаков и ходовых огней и никак не отреагировало на предупреждения танкера о существующей опасности, создав этим аварийную ситуацию. Оно на полном ходу врезалось в левый борт российского танкера, получив повреждение от столкновения, и затонуло.

Три члена экипажа рыболовного судна из шести утонули. При этом экипаж танкера докладывал об аварии, но ни одно спасательное судно с турецкой стороны не пришло, что также является грубейшим нарушением правил, сообщил RT старший помощник капитана танкера Владислав Дымников.

Команда российского танкера в составе капитана, его старшего помощника и матроса способствовала спасению уцелевших членов экипажа затонувшего судна. Несмотря на это, береговая охрана Турции взяла под арест российских моряков для дачи свидетельских показаний. С марта этого года проходят судебные слушания, а сами моряки находятся под подпиской о невыезде. Российское генконсульство в Стамбуле подтвердило RT, что держит ситуацию с российскими моряками на контроле, а представители присутствуют на судебных слушаниях.

© Фото из личного архива Владислава Дымникова

Владислав Дымников рассказал RT, в чём именно обвиняют россиян и почему их до сих пор не выпускают из Турции.

— Владислав, как произошло столкновение?

— В январе наше судно столкнулось с турецким рыболовецким судном в Чёрном море, у берегов Турции перед заходом в пролив Босфор. Там существует порядок: все суда должны подойти, доложиться турецкому диспетчеру, и он уже определяет, кто и как заходит.

Это была ночь. Мы стояли и просто ждали команду диспетчера. Получили распоряжение следовать на якорную стоянку, в момент движения и произошло столкновение. Турки всё нарушали и старались делать так, чтобы их не видели. Ситуация была очень непростая. Сколько там в итоге погибло с их стороны, мы на тот момент не знали. Потом уже выяснилось, что их было шесть человек с той стороны. Троих вытащили, а остальные пропали.

С той стороны люди были никак не обучены, ни жилетов, ничего не было. Простые рыбаки, которых три месяца готовят — и отпускают в море. Вот такая квалификация. У нас совсем другая подготовка.

— Что было дальше?

— В тот же день нас сняли с борта береговой охраной. Забрали у нас документы — судовой журнал. Сделали медицинское освидетельствование на предмет опьянения — результат отрицательный. Привезли к себе на базу. Там были наши переводчики и юристы, мы начали давать показания. На следующий день нас повезли в суд.

Мы не нарушали никаких договоров — ни международных, никаких. Турецкая сторона сняла данные чёрных ящиков. Подтвердилось, что судно было исправным, а мы ничего не нарушали.

— Почему вы до сих пор в Турции?

— Нам самим это не особо понятно. В чём нас обвиняют — тоже. Весь процесс искусственно затягивается, плюс ещё пандемия сыграла роль. И вот мы ждём. Турецкая сторона нас сейчас ни в чём не обвиняет, но при этом и отпускать нас не хотят.

Была проведена независимая экспертиза, она подтвердила, что с нашей стороны нарушений не было. Суд решил заказать ещё одну экспертизу, чтобы понимать, кто какие действия предпринимал, чтобы избежать столкновения. Она должна быть готова к 1 декабря. Наш юрист просил, чтобы отменили запрет на выезд из Турции, но суд не пошёл навстречу.

— Как вы считаете, в чём нарушены ваши права?

— Существует кодекс справедливого отношения к морякам. Он в целом носит рекомендательный характер, но есть и обязательные положения. Кодекс гласит: если происходит авария, то после дачи свидетельских показаний моряков полагается вернуть на судно и депортировать.