«Каждый киевский режим становится всё тупиковее»: Лавров о действиях украинских властей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян провели встречу в Москве. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению двусторонних отношений и наращивание сотрудничества в общих интеграционных объединениях, а также ход реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.