«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: новости Афганистана | взрыв в аэропорту Кабула | иноагенты | телеканал «Дождь»

В Кабуле прогремел взрыв в аэропорту. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента, телеканал «Дождь»*. В минувшую субботу у здания ФСБ на Лубянке в Москве прошли одиночные пикеты против признания СМИ иноагентами. Были задержаны около десяти человек, в том числе корреспондент RT Илья Васюнин.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.