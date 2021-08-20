«Надеюсь, это будет не только прощальный, но и деловой визит»: Путин — на встрече с Меркель в Кремле

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву с рабочим визитом. Это её последний приезд в российскую столицу в качестве главы кабмина ФРГ. Владимир Путин принимает Меркель в Кремле. Лидеры двух стран обсудят перспективы сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня. RT ведёт прямую трансляцию.