«Надеюсь, это будет не только прощальный, но и деловой визит»: Путин — на встрече с Меркель в Кремле

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RT
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву с рабочим визитом. Это её последний приезд в российскую столицу в качестве главы кабмина ФРГ. Владимир Путин принимает Меркель в Кремле. Лидеры двух стран обсудят перспективы сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня. RT ведёт прямую трансляцию.

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  • 20 августа 2021

    Опрошенные RT эксперты ожидают, что одной из ключевых тем на переговорах станет судьба газопровода «Северный поток — 2».

    Также, по их мнению, лидеры России и ФРГ могут обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы.

    Кроме того, Ангела Меркель затронет тему Минских соглашений и ситуации в Донбассе, о чём заявлял официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

    Подробнее — в материале RT.

    Также на russian.rt.com «Ключевой партнёр в Западной Европе»: какие темы обсудят Путин и Меркель на переговорах в Москве

  • Несмотря на имеющиеся разногласия, Россия и Германия намерены поддерживать контакт и разговаривать друг с другом, подчеркнула Ангела Меркель.

  • «У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьёзным, деловым стержнем», — заявил Путин.

  • Владимир Путин в ходе приветственной речи подчеркнул, что Германия — один из основных партнёров России в Европе и в мире в целом.

    По словам главы государства, товарооборот между между странами увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике.

    «В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас — второй торгово-экономический партнёр после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьёзный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода», — пояснил российский лидер.

  • В Кремле в 14:07 мск начались переговоры между лидерами России и Германии.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT! Начинаем текстовую трансляцию, посвящённую переговорам президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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