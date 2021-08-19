«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кто такие талибы? Это новый ИГИЛ*?

В течение считаных недель «Талибан»** захватил Афганистан — после того, как американцы вывели оттуда войска. Президент Ашраф Гани покинул страну. Новая власть в Афганистане устанавливает свои правила. Что всё это значит? И может ли происходящее угрожать жителям России? Также в эфире две традиционные рубрики — «Бесит» Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» Виталия Серуканова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. ** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.