«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кто такие талибы? Это новый ИГИЛ*?

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RT
В течение считаных недель «Талибан»** захватил Афганистан — после того, как американцы вывели оттуда войска. Президент Ашраф Гани покинул страну. Новая власть в Афганистане устанавливает свои правила. Что всё это значит? И может ли происходящее угрожать жителям России? Также в эфире две традиционные рубрики — «Бесит» Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» Виталия Серуканова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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