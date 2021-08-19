«Выступаем за общенациональный диалог для формирования правительства»: Лавров — о ситуации в Афганистане

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RT
Главы МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел в правительстве национального единства Ливии Наджла Мангуш провели пресс-конференцию по итогам встречи в Москве. Отвечая на вопрос RT, Сергей Лавров отметил, что позиция России по ситуации в Афганистане заключается в поддержке политического урегулирования в этой стране. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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