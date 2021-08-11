Опознание не проводилось: пропавший без вести в Турции россиянин, предположительно, найден мёртвым недалеко от Стамбула

20-летний россиянин Макар Рагин, пропавший в Турции около двух недель назад, предположительно, найден мёртвым на одном из островов недалеко от Стамбула. Об обнаружении тела сообщили местные СМИ. В генконсульстве России в Турции RT сказали, что опознания тела ещё не проводили.

20-летний россиянин Макар Рагин, пропавший без вести около двух недель назад в Турции, предположительно, найден мёртвым недалеко от Стамбула. Об этом сообщают местные СМИ. В генконсульстве России в Стамбуле RT сказали, что опознания тела пока не проводилось.

«Как сообщила нам полиция Стамбула, на одном из Принцевых островов было обнаружено тело молодого человека. Пока неизвестно, есть признаки насильственной смерти или нет. Опознание пока не проводилось», — сообщили RT в генконсульстве.

«Официальные документы, подтверждающие личность и гражданство этого человека, в генеральное консульство из турецких правоохранительных органов не поступали», — добавил атташе генконсульства Гусейн Гулиев.

По информации СМИ, тело было найдено на острове Бургазада. Обстоятельства гибели пока неизвестны. Рядом с трупом, как уточняется, найдена сумка с его документами.

Также, согласно данным СМИ, 10 августа в полицию острова Бургазада поступило сообщение, что в море в районе скал нашли тело человека. При осмотре местности найдена сумка, в которой была якобы обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщают журналисты.

В данный момент Фёдор Рагин, отец Макара, недоступен для комментариев. Его мать Анна сообщила RT, что находится в аэропорту.

Может быть, его похитили

Об исчезновении Рагина стало известно около двух недель назад. Он приехал в Турцию 16 июля, а 29 должен был вернуться в Литву, где у он учится в вузе и получил вид на жительство. Но 28 июля Макар перестал выходить на связь.

В этот день молодого человека видели в последний раз, когда он выходил из отеля в Стамбуле около 09:30 утра. По словам отца Рагина, сын сообщил им с Анной о своих планах посетить Принцевы острова в семейном чате накануне поездки, 27 июля.

«По информации полиции, он добрался до острова Бююкада в день исчезновения. Но мы не знаем, уехал он потом с острова или остался там. Сегодня на острове работает группа с нашим следователем во главе. Кроме того, я слышал про использование дронов» — рассказал Фёдор Рагин в интервью RT.

«В четверг, 29 июля, я написал в Booking менеджеру отеля. Спросил, выписался ли сын. Это было в три-четыре часа дня. Выяснилось, что его вещи всё ещё в номере. Стало понятно, что случилась беда» — продолжил Рагин-старший.

На следующий день, 30 июля, в Стамбул отправилась мать Макара, в субботу туда вылетел и сам Фёдор.

«По нашим предположениям, Макар мог посетить руины дома Льва Троцкого на острове. Они находятся недалеко от пристани, в густонаселённом районе, но очень опасны с точки зрения падения, обвала. Мы посетили их с женой. Сам дом, сад и спуск к морю огорожены каменной стеной ещё тех времён. Формального запрета на проникновение нет, хотя делать это нежелательно. Там можно пострадать. Я звал сына, но бесполезно» — вспоминал отец Макара в беседе с RT.

В Турцию также прилетел дедушка Рагина. Искать парня помогает подруга семьи, живущая в Стамбуле.

К поискам бесследно пропавшего молодого человека подключилась не только местная полиция, но и простые люди — граждане России, Турции и других стран, живущие в Стамбуле.

По словам Фёдора Рагина, их семья приняла участие в телевизионном шоу, посвящённом поиску людей.

Возможные причины исчезновения сына Фёдор назвать затрудняется. «Мы отработали самые примитивные (версии. — RT), например, что он был задержан во время рейда против нелегальных мигрантов. Но её отбросили. Что касается остальных версий — не знаю. Вполне возможно, он мог пропасть в лесах. Может быть, под руинами здания вроде дома Троцкого. Может, даже упал со скалы. Мы, кстати, привлекали местных рыбаков на Бююкаде — они обходили остров на лодках. Это всё с помощью наших друзей в Турции, которые нам помогают. Может быть, его похитили» — предполагал мужчина.

По словам Рагина, его сын — довольно замкнутый человек, интроверт. «Макар очень умный, начитанный парень, он глубоко увлечён историей, математикой и программированием. При этом он замкнут, у него нет друзей. Из-за своей интровертности он наивен, наверное, в каких-то вопросах. Не исключаю, что могли возникнуть ситуации манипуляции им, а дальше всё что угодно. Хотя я рассказывал ему, чего стоит опасаться в Стамбуле, о способах защиты от манипуляции путём избегания контакта, непоявления в определённых местах. Но это слова, а практики у него не было», — рассказал Фёдор Рагин RT.