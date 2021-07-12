«Рассчитываем на тесное взаимодействие»: Лавров о подготовке встречи по климату в Глазго
В Москве прошла рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Собеседники обменялись мнениями относительно национальных приоритетов двух стран и возможных совместных действий по достижению климатических целей, прежде всего в рамках Парижского соглашения. RT вёл прямую трансляцию.
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