«Рассчитываем на тесное взаимодействие»: Лавров о подготовке встречи по климату в Глазго

В Москве прошла рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Собеседники обменялись мнениями относительно национальных приоритетов двух стран и возможных совместных действий по достижению климатических целей, прежде всего в рамках Парижского соглашения. RT вёл прямую трансляцию.