Лавров и глава МИД Венесуэлы провели пресс-конференцию

Во вторник, 22 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провели переговоры в Москве. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Боливарианской республике, а также совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.