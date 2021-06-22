Лавров и глава МИД Венесуэлы провели пресс-конференцию

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RT
Во вторник, 22 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провели переговоры в Москве. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Боливарианской республике, а также совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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