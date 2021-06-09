«Нет завышенных ожиданий, нет иллюзий»: Лавров — о предстоящей встрече лидеров России и США

В Центре международной торговли проходит ежегодный международный форум «Примаковские чтения». Основная тема — «Новые вызовы мировому порядку». Участие в заседании принимает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В рамках своего выступления он поделится оценками ситуации в мире и расскажет о подходах к решению актуальных региональных и глобальных проблем. RT ведёт прямую трансляцию.