«Требуя расследования, уже объявили о наказании»: Лавров о реакции стран Балтии на ситуацию с бортом Ryanair

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры со своим габонским коллегой Пакомом Мубеле Бубейя. Стороны обсудили представляющие взаимный интерес проблемы глобальной и региональной повестки дня. Акцент был сделан на урегулировании кризисных ситуаций в Африке, необходимости консолидации усилий по противодействию терроризму и пиратству в Гвинейском заливе. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.