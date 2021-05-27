«Требуя расследования, уже объявили о наказании»: Лавров о реакции стран Балтии на ситуацию с бортом Ryanair

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры со своим габонским коллегой Пакомом Мубеле Бубейя. Стороны обсудили представляющие взаимный интерес проблемы глобальной и региональной повестки дня. Акцент был сделан на урегулировании кризисных ситуаций в Африке, необходимости консолидации усилий по противодействию терроризму и пиратству в Гвинейском заливе. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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