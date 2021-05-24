«Ситуацию нужно оценивать не сгоряча»: Лавров о задержании Романа Протасевича

В понедельник, 24 мая, в Сочи прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его греческого коллеги Никоса Дендиаса. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе ситуацию с коронавирусом. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.