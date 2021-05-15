В Париже проходит демонстрация из-за обострения палестино-израильского конфликта

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RT
В Париже проходит акция в поддержку Палестины. Ранее манифестацию запретила столичная префектура полиции. Демонстрация проходит из-за обострения палестино-израильского конфликта. Полиция применила водомёты для разгона протестующих. Взаимные атаки между Израилем и Палестиной продолжаются уже пять дней. Жертвами обострения стали более 100 человек с обеих сторон, около 1000 пострадали. RT ведёт прямую трансляцию.

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