В Париже проходит демонстрация из-за обострения палестино-израильского конфликта

В Париже проходит акция в поддержку Палестины. Ранее манифестацию запретила столичная префектура полиции. Демонстрация проходит из-за обострения палестино-израильского конфликта. Полиция применила водомёты для разгона протестующих. Взаимные атаки между Израилем и Палестиной продолжаются уже пять дней. Жертвами обострения стали более 100 человек с обеих сторон, около 1000 пострадали. RT ведёт прямую трансляцию.