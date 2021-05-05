«Все вопросы должны решаться исключительно через прямые переговоры»: Лавров о палестино-израильском урегулировании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики. Министры обсудили актуальные вопросы ближневосточной и международной повестки, а также ситуацию в Палестине и содействие в борьбе с пандемией коронавируса. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.