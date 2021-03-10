«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: давление на RT DE | скандал в королевской семье | Евровидение-2021

В прямом эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим происходящее в Германии. RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже». А также: к чему приведёт расовый скандал в королевской семье Великобритании? Что будет в отношениях с Украиной? Бывший украинский посол в США Валерий Чалый призвал все консульские вопросы между Москвой и Киевом решать при посредстве третьей стороны. Также обсудим страсти по Евровидению. В гостях — директор по трансформации RT DE Екатерина Мавренкова, автор YouTube-канала о жизни королевской семьи Людмила Раевская, политолог Михаил Погребинский и другие. Ведущие — Надана Фридрихсон, Анатолий Кузичев и Виталий Серуканов.