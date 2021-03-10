«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: давление на RT DE | скандал в королевской семье | Евровидение-2021

Короткая ссылка
RT
В прямом эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим происходящее в Германии. RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже». А также: к чему приведёт расовый скандал в королевской семье Великобритании? Что будет в отношениях с Украиной? Бывший украинский посол в США Валерий Чалый призвал все консульские вопросы между Москвой и Киевом решать при посредстве третьей стороны. Также обсудим страсти по Евровидению. В гостях — директор по трансформации RT DE Екатерина Мавренкова, автор YouTube-канала о жизни королевской семьи Людмила Раевская, политолог Михаил Погребинский и другие. Ведущие — Надана Фридрихсон, Анатолий Кузичев и Виталий Серуканов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить